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В США заявили, что Украина обречена на поражение без американской военной помощи

В США заявили, что Украина обречена на поражение без американской военной помощи

mil.gov.ua | Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины без военной помощи Запада не способны оказать сопротивление ВС РФ, и это закончится выходом российской армии к границам Польши.

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