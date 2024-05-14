Русская община взяла под защиту женщину, избитую женами приезжих специалистов

eagle

Не надо бояться прослыть расистом. Ничего плохого в этом слове не вижу. Они в своих государствах самые настоящие расисты по отношению к белым. Так и нам надо не бояться быть расистами. В хорошем смысле этого слова. Раз они нашу женщину избили, надо найти их и избить тоже и все волосы вырвать сверху и снизу. Только так. А как же иначе?