Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 409 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Галахова
    Интересно, за рулем стало ему плохо, но выплыл сам и ещё быстро сообразил сказать что он так просто мимо шёл ,а  не к...Диаспора пытается...
  • Олег Самойлов
    Мне вот интересно, а Александр Зиборов хоть отдаленно имеет представление о различиях между великой центрально-европе...Диаспора пытается...
  • Сергей Елсаков
    Согласен, Ревве-Пирожкову не место на российских ТВ каналах.После слов Яны По...

Русская община взяла под защиту женщину, избитую женами приезжих специалистов

Русская община взяла под защиту женщину, избитую женами приезжих специалистов

# Чернильница   Сегодня хочу поделиться с вами историей от Русской общины, которая вновь просто поражает воображение и ничерта не добавляет толерантности, к которой нас так активно призывают.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
eagle
Не надо бояться прослыть расистом. Ничего плохого в этом слове не вижу. Они в своих государствах самые настоящие расисты по отношению к белым. Так и нам надо не бояться быть расистами. В хорошем смысле этого слова. Раз они нашу женщину избили, надо найти их и избить тоже и все волосы вырвать сверху и снизу. Только так. А как же иначе?
Ответить
1 час.
Андрей Павлов
Ну Гидьмутдинов дает! Условия им не создали. Мат капитал такой, что они могут не работать оба. Вообще то мы приглашали рабочих, а не их не говорящих по русски жен помётом целыми кишлаками.
Ответить
1 час.
Нина Попова
Я никого не приглашала. Кто приглашал, пусть держит этих дикарей у себя дома.
Ответить
48 мин.

Картина дня

наверх