# Чернильница Сегодня хочу поделиться с вами историей от Русской общины, которая вновь просто поражает воображение и ничерта не добавляет толерантности, к которой нас так активно призывают.
Русская община взяла под защиту женщину, избитую женами приезжих специалистов
Комментарии
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eagle
Не надо бояться прослыть расистом. Ничего плохого в этом слове не вижу. Они в своих государствах самые настоящие расисты по отношению к белым. Так и нам надо не бояться быть расистами. В хорошем смысле этого слова. Раз они нашу женщину избили, надо найти их и избить тоже и все волосы вырвать сверху и снизу. Только так. А как же иначе?
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1 час.
Андрей Павлов
Ну Гидьмутдинов дает! Условия им не создали. Мат капитал такой, что они могут не работать оба. Вообще то мы приглашали рабочих, а не их не говорящих по русски жен помётом целыми кишлаками.
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1 час.
Нина Попова
Я никого не приглашала. Кто приглашал, пусть держит этих дикарей у себя дома.
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48 мин.
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