South China Morning Post (Гонконг): попытки России и Китая увести мир прочь от американского доллара обречены на неудачу

Господство доллара начало понемногу ослабевать, но до его полного падения еще далеко, пишет SCMP. По мнению автора статьи, несмотря на меры России и Китая и их попытки освободить мировую торговлю от доллара, у него по-прежнему нет соперников.
Господство доллара начало понемногу ослабевать, но до его полного падения еще далеко, пишет SCMP. По мнению автора статьи, несмотря на меры России и Китая и их попытки освободить мировую торговлю от доллара, у него по-прежнему нет соперников.
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