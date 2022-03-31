Мировое обозрение

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  • W357 Ц753W357
    Это обыкновенное тупое ЧМО.Кличко: Мы были в...
  • testorrZ
    Да уже сейчас покупая газ у РФ (Турция не вводила санкции) газ становится турецким)))) И дальше в европу - да пожалуйстаYeni Şafak (Турци...
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South China Morning Post (Гонконг): попытки России и Китая увести мир прочь от американского доллара обречены на неудачу

South China Morning Post (Гонконг): попытки России и Китая увести мир прочь от американского доллара обречены на неудачу

Господство доллара начало понемногу ослабевать, но до его полного падения еще далеко, пишет SCMP. По мнению автора статьи, несмотря на меры России и Китая и их попытки освободить мировую торговлю от доллара, у него по-прежнему нет соперников.

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