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Царьград

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Враг выбит из Шевченко, бои в Успеновке и Богдановке: свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Враг выбит из Шевченко, бои в Успеновке и Богдановке: свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Противостояние сил продолжается в непрерывных боях на Днепропетровском и Покровском направлениях.На Покровском (Красноармейском) направлении продолжаются интенсивные боевые действия.

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