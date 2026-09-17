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Газета.ру

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В Новосибирске компания из 15-ти человек устроила погром в апарт-отеле

В Новосибирске компания из 15-ти человек устроила погром в апарт-отеле

В Новосибирске компания молодых людей выломали двери в номере апарт-отеля и устроила погром. Об этом сообщает Агентство безопасности «Гвардия».

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