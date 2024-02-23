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Котилевская: Москва побила суточный рекорд снежного покрова 122-летней давности

Котилевская: Москва побила суточный рекорд снежного покрова 122-летней давности

В Москве продолжают расти сугробы. Синоптики зафиксировали очередной суточный рекорд по высоте снежного покрова — пало достижение 122-летней давности, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

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