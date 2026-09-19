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Казан аэропортында очышларга вакытлыча чикләүләр кертелде

Казан аэропортында очышларга вакытлыча чикләүләр кертелде

Рейсларны туктатып тору турындагы карар куркынычсызлыкны тәэмин итү максатыннан кабул ителде, дип хәбәр итә Росавиация.

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