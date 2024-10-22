Михаил Развожаев: Ориентировочно до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов с

Ориентировочно до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.
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