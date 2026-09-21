Время вышло. В истории с концертом Канье Уэста в России – новый скандал

Фанаты американского рэпера Канье Уэста, купившие билеты на его концерт в Петербурге, до сих пор не получили официального подтверждения от агентства Say Agency, ответственного за организацию мероприятия.
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