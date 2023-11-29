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«Селтикс» намеренно фолили на Драммонде, несмотря на крупный перевес в игре с «Буллс». Команде нужно было улучшить разницу для выхода в плей-офф

Игроки «Бостона» намеренно фолили на центровом «Чикаго» Андре Драммонде в четвертой четверти матча между командами, несмотря на крупный перевес.

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