Бюргеншток обречённых: «мирная конференция» по Украине в Швейцарии провалилась, ещё не начавшись

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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фарид сабиров
Суп который еще не сварили а он уже протух. Ни кто есть не будет , если только ради приличия поселят у стола и поохают.
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15 час.

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