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Царьград

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США закрывают три агентства, защитившие права 300 мигрантов

США закрывают три агентства, защитившие права 300 мигрантов

Министерство внутренней безопасности США закрывает три агентства, защищавшие права мигрантов. Эти агентства занимались рассмотрением жалоб на условия содержания и задержки документов.

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