Chery оснащает глобальные модели Tiggo 8 Pro Max и Lepas L6 лидарами для автономного вождения

Компания Chery ускоряет свой глобальный выход на рынок технологий «автономного вождения». После короткого периода эксклюзивности на китайском рынке компания теперь начинает оснащать лидарами экспортные модели.
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