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В Раде объяснили нежелание Зеленского видеть на Украине миротворцев ООН

Президент Украины Владимир Зеленский категорически не согласен с идеей ввода миротворцев ООН на территорию страны, поскольку их мандат будет более сбалансированным за счет присутствия в Совбезе ООН России и Соединенных Штатов Америки.

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