Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинцам и релокантам из РФ на заметку: Литва закручивает гайки для просителей вида на жительство

Украинцам и релокантам из РФ на заметку: Литва закручивает гайки для просителей вида на жительство

Как сообщило литовское издание LRT, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел страны, с декабря Литва планирует ужесточить требования к подаче заявлений на получение вида на жительство через внешних поставщиков услуг.

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