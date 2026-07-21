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«Россия способна провести ЧМ на 64 команды самостоятельно. У нас огромная страна, много регионов, которые хотят участвовать в таком событии». Журова о расширении чемпионата мира

Светлана Журова считает, что Россия могла бы принять расширенный ЧМ. «Россия способна провести чемпионат мира на 64 команды самостоятельно: у нас огромная страна, много регионов, которые хотят участвовать в таком событии.

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