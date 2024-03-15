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Экс-глава британской разведки Дирлав: Британия в состоянии серой войны с РФ

Экс-глава британской разведки Дирлав: Британия в состоянии серой войны с РФ

Бывший глава британской разведки (МИ-6) Ричард Дирлав заявил, что Великобритания находится в состоянии "серой войны" с Россией, при этом общество не осознает степень вовлеченности британской стороны в конфликт на Украине.

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