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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Полиция или «степашки»? Мигранты превратили российских копов в посмешище, и безнаказанно издеваются над ними

Полиция или «степашки»? Мигранты превратили российских копов в посмешище, и безнаказанно издеваются над ними

Точка зрения Автор: В. Панченко В России появился новый тренд: мигранты издеваются над полицией Когда закон превращается в декорацию, а правоохранители — в статистов, сцена быстро заполняется теми, кто любит играть по своим правилам.

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Комментарии
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АЕ
Анна Егорова
народ требует разрешить копам мочить мигрантов!
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1 м.