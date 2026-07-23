Полиция или «степашки»? Мигранты превратили российских копов в посмешище, и безнаказанно издеваются над ними

Точка зрения Автор: В. Панченко В России появился новый тренд: мигранты издеваются над полицией Когда закон превращается в декорацию, а правоохранители — в статистов, сцена быстро заполняется теми, кто любит играть по своим правилам.
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