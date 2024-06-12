Ещё 8 суперспособностей растительного масла, которые пригодятся в быту

Крем для бритья, средство против неподатливых молний и даже мытьё посуды — берите на вооружение эти лайфхаки и делитесь с друзьями!Уход за садовым инструментом В начале дачного сезона, смажьте металлические части чистого садового инструмента подсолнечным маслом.
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