Ещё 8 суперспособностей растительного масла, которые пригодятся в быту

Крем для бритья, средство против неподатливых молний и даже мытьё посуды — берите на вооружение эти лайфхаки и делитесь с друзьями!Уход за садовым инструментом В начале дачного сезона, смажьте металлические части чистого садового инструмента подсолнечным маслом.