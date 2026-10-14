Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 15 октября, примет участие в работе седьмого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в столице Азербайджана.
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