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Томас Мюллер закрутил новый роман спустя несколько недель после расставания с женой

Томас Мюллер закрутил новый роман спустя несколько недель после расставания с женой

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер, ныне выступающий за клуб MLS «Ванкувер Уайткэпс», начал новые отношения спустя несколько недель после объявления о расставании с женой Лизой, с которой состоял в браке почти 17 лет.

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