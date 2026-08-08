Главный конструктор Дмитрий Дьяконов: Самолёт «Сухой», а механик мокрый — но это в прошлом, кажется Михаил Зубов Фото: Пресс-служба ПАО «ОАК"/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Дьяконов У российской гражданской авиации, и без того не самой счастливой, в последние дни выявилась новая болячка.
Хронический недолет: У гражданской авиации России новая беда
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Вот и ответ Путину на его "остроты" по поводу КАЛОШ...Выходит ,что нынешняя Россия не в состоянии и "КАЛОШИ " производить...СССР строил ,летали и до сих пор летают ,а Россия всё ищет с какой стороны "К печке прислониться"...Всё ума не хватает качественные "КАЛОШИ" сконструировать и произвести...Менеджеры ,финансисты и юристы не хрена ничего не сделают...Прав Д.Дьяконов ,что не хватает инженерных кадров и не только в авиации ,хороший инженер -конструктор это ШТУЧНЫЙ ПРОЕКТ и это должно быть приоритетом и заботой государства ...
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1 м.
ПП
Петр Петрович Канаев
А, опосля кто-то героя России получил за угробление гражданской авиации 🤔. Зачем строить, дешевле купить. Купили, полетали тут бац санкции, запасных частей нет и своих самолётов тоже. За то есть герой!
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1 м.
Элина Смирнова
Допилят.
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1 м.
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