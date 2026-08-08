Хронический недолет: У гражданской авиации России новая беда

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Юрий Зубрин

Вот и ответ Путину на его "остроты" по поводу КАЛОШ...Выходит ,что нынешняя Россия не в состоянии и "КАЛОШИ " производить...СССР строил ,летали и до сих пор летают ,а Россия всё ищет с какой стороны "К печке прислониться"...Всё ума не хватает качественные "КАЛОШИ" сконструировать и произвести...Менеджеры ,финансисты и юристы не хрена ничего не сделают...Прав Д.Дьяконов ,что не хватает инженерных кадров и не только в авиации ,хороший инженер -конструктор это ШТУЧНЫЙ ПРОЕКТ и это должно быть приоритетом и заботой государства ...