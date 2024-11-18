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Закон, порядок, государство

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Расчет ЗРК «Тор-М2» прикрыл активные действия мотострелковых и танковых подразделений группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении

Расчет ЗРК «Тор-М2» прикрыл активные действия мотострелковых и танковых подразделений группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении

Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника, при этом РЛС обнаружения автоматически блокирует возможность поражения «своих» летательных аппаратов.

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