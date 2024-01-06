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Мировое обозрение

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Отзыв продукции Tesla в Южной Корее затронул все машины, проданные на местном рынке

Отзыв продукции Tesla в Южной Корее затронул все машины, проданные на местном рынке

Регулирующие органы различных стран, на рынках которых официально представлена продукция Tesla, поразительно единодушно принялись склонять компанию к обновлению программного обеспечения с целью повышения безопасности одноимённых электромобилей.

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