Отзыв продукции Tesla в Южной Корее затронул все машины, проданные на местном рынке

Регулирующие органы различных стран, на рынках которых официально представлена продукция Tesla, поразительно единодушно принялись склонять компанию к обновлению программного обеспечения с целью повышения безопасности одноимённых электромобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии