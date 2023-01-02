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Вероника Кудерметова: «Очень рада, что начала новый сезон с победы – особенно над Анисимовой»

Девятая ракетка мира Вероника Кудерметова прокомментировала первую победу в сезоне. В Аделаиде она разгромила Аманду Анисимову (6:3, 6:0), выиграв 10 последних геймов.

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