«Спартаку» для чемпионского духа не хватает русскоязычного лидера, каким был Глушаков в чемпионском сезоне». Черданцев о красно-белых

«Некоторые говорят, что «Спартак» показал чемпионский дух, победив «Акрон» на последних минутах. Другие считают, что это была неспособность спокойно обыгрывать команды ниже уровнем.
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