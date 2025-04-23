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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартаку» для чемпионского духа не хватает русскоязычного лидера, каким был Глушаков в чемпионском сезоне». Черданцев о красно-белых

«Некоторые говорят, что «Спартак» показал чемпионский дух, победив «Акрон» на последних минутах. Другие считают, что это была неспособность спокойно обыгрывать команды ниже уровнем.

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