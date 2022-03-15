Водитель ВАЗа пострадал в ДТП с маршруткой в Рязани

Авария произошла в понедельник, 14 марта, примерно в 7.40 на улице Княжье поле, дом №23. По предварительным данным, рязанец за рулём отечественного авто, выезжая с прилегающей территории, врезался в «Пежо Боксер» под управлением 43-летнего водителя.