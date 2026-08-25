Тамбовский Союз промышленников предложил смягчить весовой контроль для перевозчиков зерна

Фото: соцсети Максима Жалнина Максим Жалнин предложил РСПП проработать страхование рисков, применение форс-мажора и механизмы защиты предприятий, которые из-за нарушенной логистики не способны выполнить контракты.
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