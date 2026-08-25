Новости Тамбова
MainНовостиЗнакомства для се...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

147 подписчиков

Тамбовский Союз промышленников предложил смягчить весовой контроль для перевозчиков зерна

Тамбовский Союз промышленников предложил смягчить весовой контроль для перевозчиков зерна

Фото: соцсети Максима Жалнина Максим Жалнин предложил РСПП проработать страхование рисков, применение форс-мажора и механизмы защиты предприятий, которые из-за нарушенной логистики не способны выполнить контракты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии