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Патрушев: украинской власти в Одессе нет места – город ждет перемен

Патрушев: украинской власти в Одессе нет места – город ждет перемен

Настроения горожан и историческая память говорит о том, что Одесса не с Киевом.Помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев сделал резонансное заявление о ситуации в Одессе, подчеркнув, что «у подавляющего большинства жителей города нет ничего общего с нынешней украинской властью».

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