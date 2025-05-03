Настроения горожан и историческая память говорит о том, что Одесса не с Киевом.Помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев сделал резонансное заявление о ситуации в Одессе, подчеркнув, что «у подавляющего большинства жителей города нет ничего общего с нынешней украинской властью».
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