Патрушев: украинской власти в Одессе нет места – город ждет перемен

Настроения горожан и историческая память говорит о том, что Одесса не с Киевом.Помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев сделал резонансное заявление о ситуации в Одессе, подчеркнув, что «у подавляющего большинства жителей города нет ничего общего с нынешней украинской властью».