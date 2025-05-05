Мы шли к Победе 🔥 Они сражались в тени, в тылу врага. Это были простые люди — рабочие, учителя, врачи… Но их мужество, отвага и вера в Победу сломили врага.
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Мы шли к Победе 🔥 Они сражались в тени, в тылу врага. Это были простые люди — рабочие, учителя, врачи… Но их мужество, отвага и вера в Победу сломили врага.