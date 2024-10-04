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YouTube принял решение увеличить продолжительность Shorts

YouTube принял решение увеличить продолжительность Shorts

Видеохостинг YouTube увеличит максимальную продолжительность Shorts (коротких видео). Сейчас они могут быть не больше минуты, но вскоре будут в три раза длиннее — до трех минут, говорится в сообщении пресс-службы видеохостинга.

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