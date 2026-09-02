Лукашенко призвал создать новую архитектуру безопасности в Евразии

Ответом на вызовы должна стать новая архитектура безопасности в Евразии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совета глав государств ШОС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ужасное коварство...
- Ужасное коварство...
- НАТО ответило на ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым