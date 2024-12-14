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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев о Николиче: «Весной ЦСКА выступит гораздо лучше, чем осенью. Хотя Станкович в «Спартаке» быстрее начал давать результат»

После 18 туров армейцы занимают в Мир РПЛ 6-е место. «Это его первые полгода в ЦСКА. Не у всех все сразу получается.

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