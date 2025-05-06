Ликвидированный наемник на Донбассе оказался сыном финского политика

20-летний финский наемник, воевавший в рядах ВСУ, Лео Аланд, который погиб, но числится как пропавший без вести на востоке Украины, оказался сыном главы Юго-Западного округа партии «Истинные финны» Юрки Аланда.
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