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Татар-информ

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В Киеве начались переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

В Киеве начались переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

В Киеве стартовали переговоры лидера украинского режима Владимира Зеленского со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

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