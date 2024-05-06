Тюкавин, Кордоба и Роналдо номинированы на приз лучшему игроку РПЛ в апреле

Российская Премьер-лига опубликовала список пяти кандидатов на звание «Игрока месяца». Это Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов»), Данила Козлов («Балтика») и Максим Глушенков («Локомотив»).
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