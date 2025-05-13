Огромная пробка: дорожные работы спровоцировали массовое ДТП и затор возле Владивостока

Рядом с Владивостоком, в районе поселка Прохладное, образовалась большая пробка. Причиной затора оказались дорожные работы, которые привели к массовому ДТП, а кадрами с места поделились очевидцы, сообщает PRIMPRESS.
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