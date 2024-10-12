БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 355 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСЕЙ БУЗИН
    Да, похоже на чём-то прихватили Вучича пиндосы.ВУЧИЧ СОБРАЛСЯ АР...
  • Семен Демин
    Конечно лучше бы оставался комбайнером. Но, увы, КПСС лоханулась. Развал СССР - это катастрофа, за которую россияне и..."Лучше бы Горбаче...
  • Семен Демин
    Вучич - это второй Янукович, но кончит он как Милошевич.ВУЧИЧ СОБРАЛСЯ АР...

МИНУС ДВЕ СЕСТРЫ: 13-ЛЕТНЮЮ ДОЧЬ БОЙЦА ZOV-ОПЕРАЦИИ ПОДОЗРЕВАЮТ В ДВОЙНОМ УБИЙСТВЕ. КТО РЕАЛЬНЫЙ ВИНОВНИК ТРАГЕДИИ?

МИНУС ДВЕ СЕСТРЫ: 13-ЛЕТНЮЮ ДОЧЬ БОЙЦА ZOV-ОПЕРАЦИИ ПОДОЗРЕВАЮТ В ДВОЙНОМ УБИЙСТВЕ. КТО РЕАЛЬНЫЙ ВИНОВНИК ТРАГЕДИИ?

КОЛЛАЖ ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Если вам кажется, что мир сошёл с ума, то вам не кажется. В многодетной семье в Тольятти разыгралась шекспировская трагедия: пока отец на фронте, средняя из пяти сестёр зарезала двух младших.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх