МИНУС ДВЕ СЕСТРЫ: 13-ЛЕТНЮЮ ДОЧЬ БОЙЦА ZOV-ОПЕРАЦИИ ПОДОЗРЕВАЮТ В ДВОЙНОМ УБИЙСТВЕ. КТО РЕАЛЬНЫЙ ВИНОВНИК ТРАГЕДИИ?

КОЛЛАЖ ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Если вам кажется, что мир сошёл с ума, то вам не кажется. В многодетной семье в Тольятти разыгралась шекспировская трагедия: пока отец на фронте, средняя из пяти сестёр зарезала двух младших.
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