В России захотели штрафовать за раздачу просроченных продуктов

А по моему штрафовать надо за то, что выкидывают просроченные продукты. В размере стоимости этих продуктов по прайсу свежих!

АНГЕЛ АНГЕЛ

Куда более целесообразно было бы ввести штрафы за утилизацию продовольствия производителей и торговые сети. Не надо жить по принципу ни себе не людям....