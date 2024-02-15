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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России захотели штрафовать за раздачу просроченных продуктов

В России захотели штрафовать за раздачу просроченных продуктов

Сумма штрафов в случае принятия законопроекта составит до 300 тысяч рублей Депутаты от "Единой России" захотели ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов населению.

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Комментарии
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М
ММ
А по моему штрафовать надо за то, что выкидывают просроченные продукты. В размере стоимости этих продуктов по прайсу свежих!
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17 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Куда более целесообразно было бы ввести штрафы за утилизацию продовольствия производителей и торговые сети. Не надо жить по принципу ни себе не людям....
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16 час.

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