Prosecutors In Huawei Criminal Trial Allege Company 'Cultivated Culture Of Crime And Corruption' Authored by Nicholas Zifcak via The Epoch Times, NEW YORK CITY - Prosecutors in the criminal trial against Chinese telecoms firm Huawei alleged that the company used lies, theft, cover-up, and a criminal conspiracy in its efforts to dominate the global telecommunications market.
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