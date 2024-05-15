Эксперт Чжэн: визит Путина в КНР отражает углубление партнерства стран

Решение российского президента Владимира Путина отправиться с первым после его инаугурации зарубежным визитом в КНР свидетельствует об углублении отношений между РФ и Китаем, заявил РИА Новости замдиректора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан.
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