Эксперт Чжэн: визит Путина в КНР отражает углубление партнерства стран

Решение российского президента Владимира Путина отправиться с первым после его инаугурации зарубежным визитом в КНР свидетельствует об углублении отношений между РФ и Китаем, заявил РИА Новости замдиректора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан.