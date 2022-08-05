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Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до восьми человек

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в афганской столице Кабуле увеличилось до восьми, ранения получили 18 человек, заявил представитель движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за терроризм) Забихулла Муджахид.

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