Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до восьми человек

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в афганской столице Кабуле увеличилось до восьми, ранения получили 18 человек, заявил представитель движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за терроризм) Забихулла Муджахид.