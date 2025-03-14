Царьград Фото: коллаж Царьграда Военные России взяли Суджу под полный контроль. Жители смогут вернуться домой ближе к осени, считает военный эксперт Василий Дандыкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Судный день Киева: Россия нанесла Украине катастрофический удар. Это последнее предупреждение Европе - не вмешивайтесь в конфликт!
- Как мстят артистам, поддержавшим СВО? Запашный привёл яркие и печальные примеры
- Мухетдин носит бороду, а усы аккуратно выстрижены. В родном Таджикистане получил бы штраф – у нас получает квартиру. Парадокс. И такие парадоксы будут множиться в числе вплоть до тех пор, пока... ©
Свежие комментарии