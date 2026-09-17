Бельгийский депутат провел ночь в туалете парламента из-за сломанного замка

Освободить его получилось только утром, после чего парламентарий попал в больницу из-за кислородного голодания, так как вентиляция в кабинке туалета выключилась на ночь.
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