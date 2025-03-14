Ефимов: за 2 месяца в Москве введено более 1,5 млн «квадратов» недвижимости

В Москве с начала текущего года в эксплуатацию ввели свыше 1,5 млн кв. м недвижимости. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, это жилые дома, объекты инфраструктуры и индивидуального жилищного строительства.