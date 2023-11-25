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  • игорь petroff
    что же сволочь врёшь. ты там был, ты с таким отношением сталкивался или ты это всё где то услышал?Ковыляйте потихон...
  • Михаил Федоров
    В СССР подобное было! Вернувшиеся с Афганистана воины-интернационалисты, получали подобный "пинок" под зад, когда им ...Ковыляйте потихон...
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Какой праздник 26 ноября в России и мире

Какой праздник 26 ноября в России и мире

Какой праздник 26 ноября в России и мире Анна ФедороваПеречень праздников, которые отмечаются 26 ноября 2023 года на территории Российской Федерации, предоставит множество пользователей с уникальными торжествами.

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