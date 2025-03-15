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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роднина о матчах с США: «Если это начнут Штаты, то мы будем ближе к тому, чтобы снова войти в спортивную семью. Надо учиться друг у друга, побеждать друг друга»

Ранее такую возможность допустил матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста. «Товарищеские матчи России и США в футболе и хоккее? Если это начнет США, то мы будем ближе к тому, чтобы снова войти в спортивную семью на всех основаниях.

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