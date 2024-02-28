Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Никогда этого не пойму, мне до сих пор больно. Эта ситуация сделала меня сильнее»

Напомним, после победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии