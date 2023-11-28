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«Барселона», «Атлетико», «Боруссия» и «Лацио» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

«Барселона», «Атлетико», «Боруссия» и «Лацио» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Команда Хави обыграла «Порту» в группе Н – 2:1. Теперь у нее 12 очков после 5 туров, у португальской команды и «Шахтера» – по 9, у «Антверпена» – 0.

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