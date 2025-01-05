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Несекретные материалы

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Российские войска создают причины для отхода ВСУ из Курской области

Российские войска создают причины для отхода ВСУ из Курской области

Интенсивные бои на территории Курской области не прекращаются, подразделения ВС РФ стремятся как можно скорее освободить российский регион от присутствия украинских сил.

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Комментарии
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Анатолий ashkourin
Выбить из Курской области просто...надо пустить слушок,что на майдане опять печеньки бесплатные раздают и т.п.Хохлы бросят все и ломанутся за бесплатной жратвой.Тут надо быстренько границу на Большой замок запереть и все.э
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13 час.
Ингерман Ланская
О,КАК! ну, прям нью-хенералисмус стален!!!!
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3 час.

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