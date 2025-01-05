Российские войска создают причины для отхода ВСУ из Курской области

Анатолий ashkourin

Выбить из Курской области просто...надо пустить слушок,что на майдане опять печеньки бесплатные раздают и т.п.Хохлы бросят все и ломанутся за бесплатной жратвой.Тут надо быстренько границу на Большой замок запереть и все.э